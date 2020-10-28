إصابات كورونا فى أمريكا تتخطى 8 ملايين حالة

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 8 ملايين و740 ألفًا و824 حالة على الأقل.وأوضحت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ حتى الآن 226 ألفًا و211 شخصًا.وسجلت "جونز هوبكنز" اليوم حتى الآن ظهور 38 ألف و74 حالة إصابة جديدة و505 وفيات بالفيروس داخل الولايات الأمريكية.