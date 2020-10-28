فرنسا تسجّل أعلى حصيلة وفيات بكورونا

سجّلت فرنسا اليوم، 523 حالة وفاة جديدة بفيروس كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ شهر أبريل الماضي خلال فترة الحجر الصحي.ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، عن بيان لوزارة الصحة الفرنسية، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 35541 بعد تسجيل 523 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 33416 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1198695 منذ بداية الوباء.ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس الفرنسي ماكرون غدًا الأربعاء بخطاب متلفز إلى الشعب الفرنسي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت باريس لكي يعلن عن إجراءات صحية جديدة.