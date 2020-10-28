العاهل المغربى يجرى اتصالا هاتفيا مع ولى عهد أبوظبى

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن الاتصال جرى في سياق التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين، وما يجمعها من عمق أواصر الأخوة الصادقة والمحبة المتبادلة، وكذا في إطار علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وأضاف البيان أن ولي عهد أبو ظبي أطلع العاهل المغربي على قرار دولة الإمارات فتح قنصلية عامة بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وعبر الملك محمد السادس عن عن شكره الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد الإمارات العربية المتحدة، على هذا القرار التاريخي الهام الداعم للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابه، خاصة وأن الإمارات شاركت في المسيرة الخضراء المظفرة، كما أعرب العاهل المغربي عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كأول دولة عربية، تفتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل.