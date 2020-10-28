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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. ندوة أونلاين لمناقشة رواية «النبيذة» بين القاهرة وبغداد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
النبيذة
النبيذة
نضال ممدوح
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عبر تطبيق GooGle meet تعقد في السابعة من مساء غدًا الخميس٬ ندوة أونلاين لمناقشة رواية "النبيذة" للكاتبة العراقية إنعام كجه جي٬ والتي ينظمها مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

ويشارك في المناقشة من القاهرة كلًا من: الناقدة منى منصور٬ والدكتورة ماجدة هاشم بمعهد الفنون الجميلة٬ ومن بغداد يشارك في المناقشة الناقد الدكتور ثائر العذاري٬ الأستاذ بجامعة واسط بالعراق.

وجاء في حيثيات ترشح الرواية لجائزة البوكر:"تحفر رواية "النبيذة" في تاريخ العراق الحديث، وتستحضر زمنًا متوهجًا عاشته الصحفية تاج الملوك عبدالمجيد في ظل الحقبة الملكية، وهي صاحبة أول مجلة في بغداد، وارتبطت بعلاقات مع رئيس الوزراء نوري السعيد ومع الوصي على العرش عبدالإله.

تتورط تاج الملوك في نشاط وطني ضد الحكومة، وتسافر للعمل في إذاعة كراتشي العربية مع زميلها الفلسطيني ويشتعل الحب بينهما، قبل أن يفترقا قسرًا.

وفي حين تنتقل البطلة إلى باريس وتتزوج، فإن حبيبها الفلسطيني منصور البادي يصبح مستشارًا لرئيس فنزويلا هوغو شافيز، الشخصية الثالثة هي وديان الملاح، غازفة كمنجة شابة في الفرقة السمفونية العراقية التي تتعرض لاعتداء من ابن الرئيس؛ فتفقد سمعها وتهرب إلى باريس للعلاج، تتعرف على تاج الملوك التي تحتضنها وتقوم بينهما صداقة قوية رغم فارق السن، يجمعهما الانتماء إلى وطن نبذهما، دونما ذنب.

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