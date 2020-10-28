الزملوط يوجه بإعداد آلية لدعم المنتفعين بمشروعات الظهير الزراعى

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من إعداد الآلية المناسبة لدعم المنتفعين بمشروعات الظهير الزراعي بـ50 % لتركيب شبكات الري الحديث والطاقة الشمسية مع تحديد كافة الضمانات لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة صندوق إستصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مجلس الإدارة.وشدد الزملوط على سرعة الإنتهاء من مراجعة الموقف التنفيذي لجميع الشركات الإستثمارية الحاصلة على مميزات مبادرة النخيل وتقديمه قبل أول ديسمبر المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين الذين لم يقوموا بزراعة نسبة 20 % كحد أدني من المساحة المخصصة.كما تناول المجلس الموافقة على تخصيص مساحات أرض بمركز الفرافرة لإقامة مشروع لزراعة نباتات طبية وعطرية، وبعض الطلبات المقدمة لتحويل الأنشطة من فردية إلى شركات في حال استيفائها كافة الشروط القانونية، وأيضًا مراجعة الموقف التنفيذي لمشروع ثلاجات حفظ التمور.