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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-10-2020

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:58 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
وسام عطية
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 28-10-2020

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 28-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يكون ليلًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتواجد شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، ولحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 30 20
الإسكندرية 28 20
تصل الحرارة في وادى النطرون 28 19
طنطا 29 20
تصل الحرارة في شبين الكوم 30 20
دمنهور 29 20
تصل الحرارة في بلطيم 29 20
مطروح 27 18
تصل الحرارة في السلوم 30 19
سيوة 28 16
تصل الحرارة في بورسعيد 27 23
دمياط 27 21
تصل الحرارة في الزقازيق 30 20
المنصورة 29 19
تصل الحرارة في الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
تصل الحرارة في العريش 29 20
رفح 28 20
تصل الحرارة في رأس سدر 31 21
نخل 29 17
تصل الحرارة في نويبع 31 24
طابا 29 22
تصل الحرارة في كاترين 29 15
الطور 29 20
تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 25
الغردقة 33 24
تصل الحرارة في مرسى علم 31 24
الفيوم 30 19
تصل الحرارة في بنى سويف 30 18
المنيا 31 19
تصل الحرارة في أسيوط 32 18
سوهاج 33 18
تصل الحرارة في قنا 34 20
الأقصر 37 22
تصل الحرارة في أسوان 38 22
ادفو 38 21
تصل الحرارة في أبوسمبل 36 20
الوادى الجديد 36 18
تصل الحرارة في شلاتين 35 24
أبورماد 34 25
تصل الحرارة في حلايب 32 25
رأس حدربة 32 26

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