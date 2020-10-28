تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-10-2020

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 28-10-2020وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 28-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يكون ليلًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتواجد شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، ولحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة العظمى - الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 30 20الإسكندرية 28 20تصل الحرارة في وادى النطرون 28 19طنطا 29 20تصل الحرارة في شبين الكوم 30 20دمنهور 29 20تصل الحرارة في بلطيم 29 20مطروح 27 18تصل الحرارة في السلوم 30 19سيوة 28 16تصل الحرارة في بورسعيد 27 23دمياط 27 21تصل الحرارة في الزقازيق 30 20المنصورة 29 19تصل الحرارة في الإسماعيلية 31 20السويس 30 21تصل الحرارة في العريش 29 20رفح 28 20تصل الحرارة في رأس سدر 31 21نخل 29 17تصل الحرارة في نويبع 31 24طابا 29 22تصل الحرارة في كاترين 29 15الطور 29 20تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 25الغردقة 33 24تصل الحرارة في مرسى علم 31 24الفيوم 30 19تصل الحرارة في بنى سويف 30 18المنيا 31 19تصل الحرارة في أسيوط 32 18سوهاج 33 18تصل الحرارة في قنا 34 20الأقصر 37 22تصل الحرارة في أسوان 38 22ادفو 38 21تصل الحرارة في أبوسمبل 36 20الوادى الجديد 36 18تصل الحرارة في شلاتين 35 24أبورماد 34 25تصل الحرارة في حلايب 32 25رأس حدربة 32 26