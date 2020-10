عرض فيلم شارلى شابلن كامل العدد بالجونة السينمائى

انتهى منذ قليل عرض فيلم شارلي شابلن THE KID، في حضور عدد من الفنانين والنقاد تحت شعار "كامل العدد"، وذلك ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة تحت عنوان "السينما فى حفل موسيقى" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.وتم عرض الفيلم بعد 100 عام من إنتاجه، وقاد المايسترو أحمد الصعيدي الفرقة الموسيقية بعزف موسيقى الفيلم مباشرة مع عرض العمل.فيلم "The Kid" هو واحد من 6 أفلام تم إضافتهم إلى السجل الوطنى للفيلم الأمريكى وهم المهاجر (1917)، وحمى الذهب (1925)، أضواء المدينة (1931)، الأزمنة الحديثة (1936)، والديكتاتور العظيم (1940).وحرص عدد من النجوم على حضور الفيلم منهم أحمد السقا، شرين رضا، تامر حبيب، أروي جودة، محمود الليثي، محمد فراج، واللبنانية غنوة محمود، وعمر الشناوي ونور قدري.فيلم "The Kid" من إخراج وسيناريو وموسيقى شابلن، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى عن طفل لقيط تركته والدته الفقيرة فى الشارع لأنها لا تستطيع إعالته، أملا فى أن يعتنى به شخص آخر أكثر رخاءً، فيعثر عليه شابلن ويعتنى به رغم فقره الشديد، ويعانيان معا من ضيق العيش، والحياة الفقيرة، ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب "شارلى شابلن"، الممثلة إدنا بيرفيانس فى دور الأم، كما جسد دور الطفل الممثل جاكى كوجان.