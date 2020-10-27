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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

انتهى بوفاتها.. الطفلة فوزية انتصرت على كورونا وهزمها السرطان

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:43 م
الطفلة فوزية
الطفلة فوزية
ولاء القاضى
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توفيت الطفلة فوزية سالم، بنت قرية كفر الحضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد أن تمكن المرض اللعين "السرطان" من هزيمتها، مما تسبب فى حالة من الحزن بين الأهالي وكل من يعرف قصتها.

وكانت قد أٌصيبت الطفلة فوزية في أبريل الماضي بفيروس كورونا هي ووالدتها، على خلفية تواجدهما بمعهد الأورام بالقاهرة، عقب اكتشاف حالات إصابة بالمعهد، وتم نقلها بسيارة مجهزة لتتلقى العلاج في مستشفى العزل، ليقاوم جسدها الضعيف آثار الأدوية لكورونا والسرطان، حتى منّ الله عليها بالشفاء هي ووالدتها من الفيروس وتعم الفرحة داخل قريتهم وكل المهتم بأخبارها.

وأعلنت عمة الطفلة، منذ قليل، وفاتها لتلحق والدها المتوفي وتترك حزنًا كبيرًا بين أبناء قريتها، وكل من وصله خبر الوفاة، داعين الله عز وجل أن يجعلها ملاك الجنة ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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