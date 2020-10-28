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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

طارق مخيمر ينفى استقالته من «مستقبل وطن» (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:17 ص
المهندس طارق مخيمر
المهندس طارق مخيمر
أشرف لاشين
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نفي المهندس طارق مخيمر، مرشح حزب مستقبل وطن، استقالته من حزب مستقبل وطن كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يؤمن باستراتيجية الحزب خلال الفترة المقبلة وقدرته على خدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

ووجه المهندس طارق مخيمر مرشح حزب مستقبل وطن، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية، الشكر للأهالي بدائرته الانتخابية على دعمه خلال انتخابات المرحلة الأولي، منوهًا بأن الفترة المقبلة ستشهد تقديم بذل مجهود أكبر لتقديم خدمات للأهالي ومواجهة كافة المشكلات.

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