قداسة البابا يعقد اجتماعًا مع مسؤولى مؤسسة القديس سمعان الخراز بالمقطم

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا مساء اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع مسؤولي القطاعات الخدمية والإدارية لمؤسسة القديس سمعان الخراز بالمقطم.عرض مسؤولو القطاعات أمام قداسة البابا ما تم إنجازه كلٌ في القطاع المسؤول عنه، وكذلك الخطط الخاصة بالعام الجاري.يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام قداسة البابا بتدبير وتنسيق الخدمة بكنائس قطاع المقطم.