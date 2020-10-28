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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-10-2020

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:05 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 28-10-2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-10-2020


البنك المركزي المصري
4.17 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر
4.08 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
4.10 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

قناة السويس
4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.23 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي
4.10 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib
4.08 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، في المملكة العربية السعودية ويتكون الريال من 100 هللة،العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

ويرتبط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث تصنيف المملكة العربية السعودية يأتي مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

جدير بالذكر أن العملة السعودية تغطى بالذهب وقابلة للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة العربية السعودية.

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