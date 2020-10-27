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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
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د. محمد الباز
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قائد القوات البحرية: لا يوجد لدينا هجرة غير شرعية منذ 2016
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:29 م
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قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن القوات البحرية تتصدى للكثير من القضايا الخطرة ومنها المخدرات والمليشيات المسلحة والهجرة غير الشرعية.
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