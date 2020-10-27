سر خناقة شويكار والمهندس.. فوجئ بها المتفرجون تطارده في الشوارع فطلبوا استرجاع قيمة التذاكر

كان فؤاد المهندس وشويكار يقومان بأداء دوريهما في مسرحية "هالو دوللي"، وبعد انتهاء الفصل الأول من المسرحية فوجئ الجمهور في مسرح الزمالك الذي تعرض عليه المسرحية أن هناك ضوضاء كبيرة جدًا خلف الكواليس، فظن المشاهدين أن الأمر لا يتعدى أن يكون بروفات يُجريها الممثلون قبل بداية الفصل الثاني.لكن ما لم يكن يعرفه أحد أن هناك معركة كبيرة كانت تدور رحاها بين المهندس وشويكار واستخدمت فيها شويكار سلاحها الذري، وراحت تطارد به زوجها الذي جرى أمامها واضطر أخيرًا أمام ملاحقتها أن يهرب من خلف الكواليس إلى الشارع.كان المهندس يظن أن الأمر لن يتطور، لكنه فوجئ بشويكار تطارده في الشارع فجرى أمامها وكأنها في مشهد هزلي من فيلم سينمائي.وتأزم الموقف وهنا اضطر أصحاب المسرح إلى إلغاء العرض، وإعادة قيمة التذاكر إلى الجمهور، الذي كان معظمه من أبناء الدول العربية الشقيقة، وذلك حسبما نشر على صفحات مجلة الشبكة.