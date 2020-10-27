مقتل شاب فى مشاجرة بالبساتين

‎لقى شاب مصرعه فى مشاجرة مع آخرين بمنطقة عزبة النصر بالبساتين.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفي بأحد شوارع عزبة النصر بمنطقة البساتين وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بعدة طعنات وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى علية وآخرين فقام احدهم بطعنة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.‎