«التنمية في سيناء».. تفاصيل ندوة «بحوث البترول» التثقيفية (صور)

نظم معهد بحوث البترول المصري اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «التنمية في سيناء» بحضور اللواء أ.ح. سعد محمد فريد، المستشار العسكري والسياسي والاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.تحدث اللواء سعد خلال المحاضرة عن تاريخ سيناء التي شهدت من الحروب والمعارك الطاحنة على أرضها منذ عهد قدماء المصريين وحتى حروب الجيش المصري ضد العدو الصهيوني في العصر الحديث، واستمرارا بمعارك الجيش حاليا مع الجماعات الأرهابية المتمركزة في سيناء، وفي الفترة الراهنة شهدت سيناء ازدهار ملحوظ حيث أصبحت ملامح التعمير تظهر بوضوح فى ربوع سيناء، فى ظل منظومة عمل متكاملة، تعمل تحت رعاية وقيادة قواتنا المسلحة الباسلة، التى تخوض معركة تطهير سيناء من الارهاب، وفى ذات الوقت تقود معركة البناء والتعمير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.وأوضح اللواء "فريد"، أنه بدأت خطة جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سيناء، وتعمل على بناء مجتمع عمرانيّ متكامل، يحقق نقلة نوعية، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى، التى تتم وفق رؤية شاملة، وتشمل عددا من المجتمعات العمرانية الجديدة التى ستخلق مناطق جاذبة للسكان.ومن جانبه أشاد الدكتور ياسر مصطفى بالمعلومات القيمة والثرية عن حضارة مصر عبر العصور، كما كام بتقديم درع المعهد للواء ا.ح سعد تقديرا لمجهوداته المتفانية في نشر الوعي بين أفراد المجتمع.