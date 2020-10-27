رحمى يكرم قيادات الغربية السابقين والحاليين

نظمت محافظة الغربية حفل تكريم لقيادات المحافظة السابقين والحاليين بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد.بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم، وعرض فيديو تسجيلي عن مجهودات القيادات السابقة بمحافظة الغربية، تلاها كلمة للدكتور طارق رحمي عبر فيها عن شكره وامتنانه للقيادات السابقة لمجهودهم خلال فترة عملهم بمحافظة الغربية، كما قدم الشكر للقيادات الحالية والتي تبذل كل الجهود من أجل استكمال مسيرة النجاح، موضحا أن المحافظة تكن كل الاحترام والتقدير لكل من أسهم في دعم هذه المحافظة وقدم خدمات عظيمة لوطننا الغالي مصر.واختتم الحفل بتسليم الدروع إلى رئيس جامعة طنطا والقيادات الأمنية والرقابية والمستشار العسكري ومفوضي الدولة، السابقين والحاليين.