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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية والرقابة الإدارية في حملة مفاجئة علي كفر الزيات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:49 م
حملة مفاجئة علي كفر
حملة مفاجئة علي كفر الزيات
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أحمد البلتاجي عضو هيئة الرقابة الإدارية، بحملة موسعة اليوم الثلاثاء، حيث تفقد خلالها عددًا من المخابز والمدارس والمؤسسات الصحية بمركز ومدينة كفر الزيات.

بدأت الحملة بتفقد مخبزين بمدينة كفر الزيات وتم مراجعة أوزان أرغفة الخبز وتلاحظ مطابقتها للمواصفات،ثم توجهت الحملة إلى قرية كفر ديما وتفقدت مخبز غانم منصور وتم مراجعة وزن رغيف الخبز وتبين نقصانه عن الوزن المحدد، كما تبين عدم وجود شهادات صحية للعاملين والعاملات بالمخبز سوى عدد 3 عاملات ومنتهى صلاحيتهم منذ عام 2015، وتم توجيه وكيل وزارة التموين واللجنة المرافقة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخبز.

ثم توجهت الحملة إلى مدرسة كفر ديما الإعدادية وبالمرور على الفصول تم ملاحظة وجود عدد من الطلبة غير مرتدين للكمامة وتم التنبيه على مدير المدرسة بضرورة ارتداء الكمامات وعدم السماح بدخول الطلبة بدونها، كما تلاحظ عدم نظافة الفصول وحجرة الحاسب الآلي، وكذلك عدم تشغيل السبورة الذكية أثناء حصة الحاسب الآلي وتم تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم واللجنة المرافقة بفحص أعمال المدرسة من سجلات وأعمال.

ثم تفقدت الحملة مدرسة كفر ديما الابتدائية وتلاحظ حسن سير العمل بها، ثم انتقلت اللجنة لمعاينة محطة مياه كفر ديما والتي تخدم 20 ألف نسمة في 3 قرى، وتم التأكيد على الصيانة الدورية لخزان المياه.

ثم توجهت الحملة إلى مركز شباب كفر ديما المشهر برقم 94 لسنة 1967، وتم التأكيد على مدير مديرية الشباب والرياضة بتوسعة أنشطة المركز وكذلك النظافة الدورية.

واستكملت الحملة عملها بمراجعة الوحدة الصحية بكفر ديما واستمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين لعطل جهاز الضغط ولكن أفادت الطبيبة بأن الجهاز يعمل وتأكد المحافظ من خلال قياس الضغط لنفسه.

وانتقلت الحملة إلى مستشفى كفر الزيات العام وتم المرور على العيادات الخارجية وقسم الأشعة ومركز الغسيل الكلوي والصيدلية والمطبخ وتبين سير العمل بصورة جيدة، كما اطلعت اللجنة على تقرير 9 حالات كورونا بالعناية المركزة بالجزء المخصص للعزل، وقام المحافظ بالتنبيه برفع الكهنة الموجودة بمدخل المستشفى ووضعها في مكان مخصص بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

واختتمت اللجنة أعمالها بتفقد إدارة مشروعك بمجلس المدينة والتي قدمت قروض لـ844 مشروعا من إجمالي 6491 مشروع قدمتهم المحافظة بإجمالي مبلغ 75 مليون جنيه والتي وفرت فرص عمل لـ322 مواطنا.

كما تفقدت اللجنة سير العمل بالمركز التكنولوجي بكفر الزيات ولوحظ عدم وجود أي شكاوى به.

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