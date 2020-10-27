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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:11 م
نيفين القباج
نيفين القباج
حسين العمدة
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يبحث المواطنين المصريين من ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة التي تعد هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة من الحكومة المصرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجاتها، وتهدف بطاقة الخدمات المتكاملة إلي مساعده ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم على حصول كافة الخدمات والتسهيلات والمزايا التي منحتها الحكومة المصرية لهم، وفقًا للقانون الذي أوجب حصول ذوي الإعاقة على تخفيضات ومزايا في كافة الخدمات منها وسائل المواصلات.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث المواطنين المصريين من ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة والهمم عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقدم «الدستور» رابط وزارة التضامن الإجتماعي وهو https:rdis.moss.gov.egEDROnlineRegistrationOnlineRegistrationHome

يأتي دور بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بهدف مساندة الدولة المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي كافة المصريين من ذوي الإعاقة لرفع العبء عنهم ومساعدهم في أعطاء حقوقهم التي تعد أبسط السبل المعيشية.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يقدم «الدستور» كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب ذوي الإعاقة، ويجب على أصحاب ذوي الإعاقة اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق.
- تسجيل الرقم القومي للشخص الذي يستعلم عن بطاقته المتكاملة من أصحاب ذوي الإعاقة.
- تسجيل الاسم كامل ثم كتابة عنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

للاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة يجب بأن يكون المواطن مصاب باحدي الإعاقات التالية، وهي الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر أو كبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون، وفقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

ويمكن للمواطن المصري من أصحاب ذوي الإعاقة الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعي السالف ذكره أو الاتصال السريع على الخط الساخن لوزارة التضامن وهو 15044.

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لينك خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعى .. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2020



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