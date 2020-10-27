«كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» يختتم برنامج الإنتاج الثقافى لأكتوبر

يختتم العرض المسرحى "كأنك تراه"، وأوبريت "الليلة الكبيرة"، برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر أكتوبر، بثلاث حفلات، قدم أولها مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم ٢٩ أكتوبر الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.ويشارك البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، بالعرض المسرحى "كأنك تراه" فى السادسة مساءً، من إنتاج مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، والبطولة للفنانين "محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، إيهاب بكير، مريم هانى، ندى عاصم، أحمد عبد الهادى، محمد الجعفرى، عمرو خالد، الطفلة إنجي إيهاب" وكوكبة من المنشدين، إخراج ماهر محمود.عقب ذلك استراحة نصف ساعة، يليها عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.جاء ذلك وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المسموح بها للمسرح.