«الوطنية للتدريب» تنظم ندوة لمتدربي المسئول الحكومي المحترف

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، ندوة ثقافية لمتدربي المسئول الحكومي المحترف، ومناقشة لكتاب «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»، عبر المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب.واستضافت المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب الندوة الثقافية لمتدربي المجموعة الثالثة من مبادرة المسئول الحكومي المحترف لمحافظة كفرالشيخ، بحضور وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب.يأتي ذلك في إطار حرص الأكاديمية على تنمية الوعي الثقافي للمتدربين، وتبادل وجهات النظر فيما بينهم.ودارت الندوة حول تحليل ونقد كتاب «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للكاتب عبدالرحمن بن حسن الجبرتي، ويُعد واحدًا من أهم كتّاب التاريخ في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري.وسبق الندوة تقديم المتدربين أوراقا بحثية عن محاور الكتاب وآرائهم فيه، وتم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، لكل جزء مجموعة من المتدربين يتناقشون فيه، ثم يختارون ممثلًا عنهم يعرض ما توصلوا إليه في أوراقهم البحثية.وتضم المجموعة الثالثة من المتدربين بمحافظة كفرالشيخ ٦٥ متدربا، وهي إحدى محافظات المرحلة الثالثة مع محافظتي البحيرة والشرقية، وقد بدأ تدريبهم عن بُعد في سبتمبر الماضي وسينتهي في ٢ نوفمبر، ليبدأ تدريب المجموعة الثانية من المرحلة الرابعة التي تُغطي محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والفيوم والأقصر وأسوان.يذكر أن مبادرة المسئول الحكومي المحترف جاءت كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، فهي تسعى إلى إعداد مسئول حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، وتستهدف الأكاديمية الوطنية للتدريب 11 ألف متدرب في جميع المحافظات تباعًا.