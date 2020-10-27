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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي بالمسرح الروماني

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:09 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي
أمير محمد خالد
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إقامة حفلي افتتاح وختام الدورة الـ36 المزمع إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل بمسرح الروماني، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تفادي الموجة الثانية من فيروس كورونا المنتشر ولا يصاب أحد بمكروه.

قال الأمير أباظة رئيس المهرجان، إن الدورة المقبلة سيتم إجرائها تحت معايير محددة بإشراف وزارة الصحة والتي تعاونت كثيرا مع المهرجان، كما سيتم تعقيم المسرح جيدا، وأماكن العروض، وسيتم إلزام الحضور بالدخول بالماسكات، مع التباعد الاجتماعي، فالمسرح يسع 1000 مقعد ولكن تم تحديد 300 مقعد فقط للحضور منعا للتكدسات.

وأوضح أن الحفلين من إخراج المخرج المسرحي السكندري محمد مرسي، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، ووزير السياحة والآثار خالد العناني وعدد من الفنانين.

يشار إلى أن الدورة ٣٦ تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة رغدة والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

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