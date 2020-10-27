رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020







رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة للمواطنين يمكن للمواطنين المصريين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة من أجل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة وهو



خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 - الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة منتظمة وهو http:www.manpower.gov.eg.

- يقوم المواطن بالضغط على خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020.

- يتم كتابة الأسم والرقم القومي للمواطنين المصريين أصحاب منحة العمالة الغير منتظمة.

- يقوم المواطن بالضغط على استعلام.

- ثم تظهر صفحة الاستعلام ويمكن للمواطنين المصريين بالاطلاع على تفاصيل المنحة وموعد صرفها والمستفدين منها.



صرف الدفعة الجديدة من العمالة الغير منتظمة 2020 تقوم وزارة القوى العاملة بصرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 لكل المواطنين المستفيدين منها في مختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية، وذلك على أن يتسلم المواطن مستحقاته من الدفعة من مكاتب البريد المختلفة أو رقم حسابه البنكي في إحدى البنوك المتعاقدة مع الوزارة، وقام الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة بنشر الفائزين والمستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 2020، ويمكن لكافة المواطنين على مستوي الجمهورية من الاستعلام على كافة التفاصيل عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ومواعيد صرفها باستخدام الرقم القومي والاسم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة.

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وأعلنت وزارة القوى العاملة بأن موقعها الإلكتروني وهو الذي يمكن من خلالة للمواطنين المصريين أصحاب العمالة الغير منتظمة معرفة استفادتهم من تلك المنحة، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المنحة لمساندة المواطنين المتضريين من أزمة فيروس كورونا.يمكن للمواطنين المصريين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة من أجل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة وهو http:www.manpower.gov.eg ، حيث الموقع الإلكتروني للوزارة هو المخصص لعملية الاستعلام عن المنحة، وأيضًا تحديث لبيانات المستفيدين، وسيتم الإستعلام عن المنحة بالاسم والرقم القومي، وذلك لتوفير الوقت والجهد لكافة المواطنين المصريين أصحاب المنحة بكافة المحافظات على مستوي الجمهورية.- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة منتظمة وهو http:www.manpower.gov.eg.- يقوم المواطن بالضغط على خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020.- يتم كتابة الأسم والرقم القومي للمواطنين المصريين أصحاب منحة العمالة الغير منتظمة.- يقوم المواطن بالضغط على استعلام.- ثم تظهر صفحة الاستعلام ويمكن للمواطنين المصريين بالاطلاع على تفاصيل المنحة وموعد صرفها والمستفدين منها.تقوم وزارة القوى العاملة بصرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 لكل المواطنين المستفيدين منها في مختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية، وذلك على أن يتسلم المواطن مستحقاته من الدفعة من مكاتب البريد المختلفة أو رقم حسابه البنكي في إحدى البنوك المتعاقدة مع الوزارة، وقام الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة بنشر الفائزين والمستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 2020، ويمكن لكافة المواطنين على مستوي الجمهورية من الاستعلام على كافة التفاصيل عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ومواعيد صرفها باستخدام الرقم القومي والاسم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة.

ننشرحيث يقوم أصحاب المنحة للعمالة الغير منتظمة بالبحث على مؤشر البحث جوجل لمعرفة أنهم من ضمن المستحقين والمستفدين من منحة العمالة الغير منظمة من عدمه.