ريا أبي راشد بصحبة 4 نجمات مصريات: «بيلهموني»

تنتمي الإعلامية ريا أبي راشد إلى عالم الفن باقترابها من رواده، ودائمًا ما تعلن عن حبها للسينما وسحرها.ونشرت، اليوم، مجموعة من الصور مع عدد من نجمات الفن المصري، في فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة للسينما.وكتبت منشورًا رقيقًا على صفحتها، قالت فيه: "قضيت الأيام الماضية بصحبة نساء أكن لهن كل الحب والإعجاب والاحترام.. نساء عنجد بيلهموني بموهبتن، شخصيتن، جمالن، وبكيف اختاروا يعيشوا حياتن ويوظفوا شهرتن في كل شي إيجابي".وأعلنت عن إجرائها مجموعة من الحوارات مع النجمات، ضمن حلقة خاصة عن: "تمكين المرأة عبر الأفلام.. من مهرجان الجونة السينمائي"، ومن المقرر عرضها يوم 8 نوفمبر.وتنوعت إطلالات ريا بين الفستان الأسود القصير، الذي نسقت معه حذاءً بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا، وظهرت في إطلالة أخرى بفستان أحمر متوهج، مفتوح من منطقة الصدر، وظهرت مرة ثالثة ببدلة تجمع بين اللونين الأزرق والأبيض، مزودة بأكمام، وتركت شعرها منسدلًا بانسيابية وبساطة.وصاحبت ريا في الصور كلا من النجمات يسرا، منة شلبي، كندة علوش، شيرين رضا.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على التألق، بإطلالات تخطف الأنظار.