رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إطلالة يسرا وإلهام شاهين في اليوم الخامس للجونة (صور)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:16 م
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
شيماء دهب
طباعة
شهد اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي إطلالات مميزة للنجمتين إلهام شاهين ويسرا.

وظهرت يسرا بإطلالة غير متكلفة بالتوب الأسود، معه البنطلون الذي يحمل نفس اللون، تم تنسيقهما مع تونيك شيفون ملون، كما ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا أبيض منقطا بألوان الأبيض في الأسود، مع اكسسوارات فضية جعلت من إطلالتها رقيقة للغاية.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما بالرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم»، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.

ويتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.

موضوعات متعلقة

«ربنا وقف جنبى».. هل حضرت أمينة خليل مهرجان الجونة وهي مصابة بكورونا؟

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

تركى آل الشيخ يعلق على تصريحات رمضان صبحي

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

«العملاق النائم» يظهر في القطب الشمالي

شركة أمريكية ترجع اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا لمعدات كهربائية

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

أيام زمان

إفلاس وجوع في بدايات زواج جيهان والسادات.. «كنت آكل ما يتبقى من أنور»

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
ثروت الخرباوي
نعيب فرنسا والعيب فينا
ماجد حبته
قطر تتحدى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

«كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» يختتم برنامج الإنتاج الثقافى لأكتوبر

وزير الثقافة الفلسطينية يطلق كتاب «التاريخ الاجتماعي لمدينة بيت لحم»

ابنة نجيب محفوظ تكشف: ريا وسكينة كانا يريدان قتل رياض القصبجي

خطأ فى جدول مهرجان «سماع» يثير استياء الجمهور