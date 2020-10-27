إطلالة يسرا وإلهام شاهين في اليوم الخامس للجونة (صور)

شهد اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي إطلالات مميزة للنجمتين إلهام شاهين ويسرا.وظهرت يسرا بإطلالة غير متكلفة بالتوب الأسود، معه البنطلون الذي يحمل نفس اللون، تم تنسيقهما مع تونيك شيفون ملون، كما ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا أبيض منقطا بألوان الأبيض في الأسود، مع اكسسوارات فضية جعلت من إطلالتها رقيقة للغاية.وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما بالرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم»، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.ويتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.