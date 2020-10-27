سيدة تخلع زوجها لبيعه شقة الزوجية دون إذنها

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى، حملت رقم 6588 لسنة 2020، تطالب فيها بخلع زوجها بعد بيعه شقة الزوجية دون إذنها.قالت "مروة.م" فى دعواها: "ساعده والدى فى كل متطلبات الزواج لتمسّكي به، وبعد زواجنا فى شقة إيجار لمدة 5 أشهر عرض علينا صاحب الشقة شراءها، فطلبت من والدي مساعدتي فى عملية الشراء، فمنحني 150 ألف جنيه، وقمت ببيع مصوغاتي الذهبية وتمكنا من شرائها، وفوجئت بأن زوجى سجّل الشقة باسمه رغم شرط والدي بأن تكون باسمي، لكن لم أرد أن أتسبب في أي مشكلة".وتابعت الزوجة: "أثمر زَواجنا عن إنجاب طفلين، وعشت معه طوال هذه السنوات فى مأساة بسبب إنفاق كل أمواله على الملابس والعطور الباهظة الثمن، فاضطررت للعمل مدرسة لكى ألبّي طلبات أطفالي، وفجأه ودون مقدمات طلب مني ترك المدرسة لأننا سننتقل لمكان آخر، وأخبرنى أنه سيقوم بتأجير شقتين، واحدة منهما نعيش فيها والأخرى ليفتحها مكتب عقارات، وحدثت بيننا خلافات كثيرة واضطررت للانصياع لرغبته، وفور نقلنا بدأت أعيش معه حياة أسوأ، فأصبح مطالبا بدفع إيجار 8 آلاف جنيه للشقتين، إضافة إلى مصاريف المنزل والأطفال، وبعد معاناة استلفت فيها من أشقائي مبالغ تعدت 15 ألف جنيه للإنفاق على المنزل".واستكملت مروة: "طلبت منه الرجوع لشقتنا لصعوبة المعيشة بهذه الطريقة، فتفاجأت بأنه قام ببيعها وأنفق نصف ثمنها على تجهيزات الشقة والشركة الخاصة به، جن جنونى وتشاجرت معه وطلبت منه إرجاع الشقة بأى طريقة للسكن بها، لكن رفض وأخبرنى بأن نصف أموالها قد نفد، فتركت له البيت واتصلت بأهله وطلبت منهم إيجاد حل، لكن بلا جدوى، ومنذ سبعة أشهر ونحن بهذا الوضع، لم آخذ منه جنيها واحدا لأطفاله".