السودان: اتفاق بين الدول الثلاث على وضع جدول لمفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الري السودانية، اليوم، إن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على أن يتم العمل خلال هذا الأسبوع على وضع جدول أعمال واضح ومفصل لمسار التفاوض بشأن سد النهضة.وأوضحت وزارة الري السودانية في بيان مساء اليوم، أن الخرطوم أكدت خلال مفاوضات سد النهضة على أن العملية التفاوضية هي السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة.وكشفت الري السودانية عن اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على عقد اجتماع متابعة تدعو له الخرطوم قريبًا لبحث سبل تحقيق تقدم ملموس بمفاوضات سد النهضة.وأعلن رئيس جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي في وقت سابق عن استئناف الدول الثلاث المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.