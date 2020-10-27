أخصائية خصوبة ترصد 10 أسباب لتأخير الحمل ونقص البويضات

هناك بعض النساء يحدث لهنّ نقص في مخزون البويضات، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مشاكل في الإنجاب، لذا يجب على كل سيدة أن تعرف ما هي أسباب نقص هذا المخزون، وهو ما وضّحته الدكتورة إيمان علي، استشاري النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم لقراء «الدستور» قائلة: إن هناك عدة أسباب وراء ذلك أهمها:1- تقدم السن (بعض السيدات ينتهي مخزون البويضات عندهن في سن صغير جدًا).2- عيوب كروموسومية في المبيض كـ مرض تيرنر.3- أمراض مناعية (أجسام مضادة ضد المبيض بالجسم).4- علاج الأورام (كيميائي أو إشعاعي على منطقة الحوض).5- بطانة الرحم المهاجرة.6- بعض أنواع الالتهابات التى تصيب المبيض أو الحوض.7- إزالة المبيض جراحيًا.8- التدخين.9- أمراض الحوض عند النساء، مثل الداء الحوضي الالتهابي.10- التهابات فيروسية مثل النّكاف.