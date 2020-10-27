كندة علوش بـ«الأحمر» فى خامس أيام مهرجان الجونة

أطلت الفنانة كندة علوش، خلال فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة، بفستان أحمر طويل من الشيفون، ونسقت معه حقيبة صغيرة ذهبية اللون، لتبدو بإطلالة أنيقة تحمل قدرًا كبيرًا من البساطة.وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما، على الرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.وتتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.