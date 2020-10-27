نجاح المستشفى الفرنساوى بطنطا في تقويم إعوجاج شديد بالطرفين السفلين

نجح الفريق الطبي بالمستشفى الفرنساوى التابع لجامعة طنطا فى تقويم إعوجاج شديد بالطرفين السفلين لطفل بعمر 9 سنوات مصاب بعظام زجاجية ولا يستطيع المشى منذ 4 سنوات.وقدم الدكتور محمود سليم مدير مستشفى الفرنساوى الجامعى الشكر لعميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات ومجموعة عظام الأطفال poG وطاقم التخدير والعاملين بقسم جراحة العظام والعمليات والهيئة المعاونة.