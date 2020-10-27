زينب غريب بإطلالة رقيقة في اليوم الخامس للجونة

أطلت الفنانة زينب غريب بفستان كب أبيض قصير، حيث ظهرت بإطلالة رقيقة أثنى عليها جمهورها.ونسقت "غريب" مع الفستان إكسسوارات رقيقة من اللون الذهبي وأسورة كبيرة مع حلق، مع قصة شعر بسيطة.وعلق متابعوا الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على الصورة: "أخيرا لبستي عدل"، وآخر: "فستان كويس".وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما بالرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.ويتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.