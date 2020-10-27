اختتام فعاليات بطولة الكرة الشاطئية بشرم الشيخ

اختتمت فعاليات بطولة كرة الطائرة الشاطئية الدولية (زوجي)، التي استضافتها أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.وشارك في البطولة روسيا، التشيك، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وسلوفينيا، وفاز بالمركز الأول روسيا وسلوفينيا بالمركز الثاني وفي المركز الثالث الولايات المتحدة.قام إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، وحسين محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء، بالحضور وتسليم الجوائز وبعض الهدايا للفرق المشاركة والترحيب بهم.وأعرب بعض السائحين الروس المتواجدين بشرم الشيخ عن مدى حبهم وشغفهم بمصر، لافتين إلى أنهم يعتبرون مصر الدولة الأولى المقربة لهم وموطنهم الثاني، معربين عن تمنياتهم بعودة الطيران المباشر مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية، نظرًا لرغبة شعبهم الشديدة في العودة مرة أخرى لزيارة مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.