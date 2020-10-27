أمينة خليل تخطف الأنظار فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة (صور)

خطفت الفنانة أمينة خليل، الأنظار بإطلالاتها المفعمة بالأنوثة والحيوية في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا ذا الكم الواحد، مع حقيبة مربعة تحمل اللون البيج الغامق، واختارت اللون الأحمر للروج وكذلك الإكسسوار، وارتدت حلقا كبيرا من اللون الأحمر.انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما على الرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.وتتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.