ملك الألوان.. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في الجونة

سيطر اللون الأسود على إطلالات النجمات في اليوم الخامس لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

رانيا يوسف

رانيا يوسف



ارتدت الفنانة رانيا يوسف واحدة من أجمل إطلالاتها جامبسوت شورت باللون الأسود، وبدت متناسقة تمامًا ملائمة لرشاقتها. ارتدت الفنانة رانيا يوسف واحدة من أجمل إطلالاتها جامبسوت شورت باللون الأسود، وبدت متناسقة تمامًا ملائمة لرشاقتها.

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي



ظهرت بإطلالة كلاسيكية بفستان واسع كلوش، واختارت تسريحة شعر على الطريق الصيفية المبللة، كما اعتمدت على إكسسوارات فضية لتزين إطلالاتها. ظهرت بإطلالة كلاسيكية بفستان واسع كلوش، واختارت تسريحة شعر على الطريق الصيفية المبللة، كما اعتمدت على إكسسوارات فضية لتزين إطلالاتها.

يسرا

يسرا

أطلت الفنانة يسرا بإطلالة بسيطة من بلوزة وبنطلون باللون الأسود، وزينتهما بتونيك ملون طويل بالخامة الشيفون الناعم.

أمينة خليل

أمينة خليل



اعتمدت على فستان وان شولدر برقبة، ومن القماش الستان الناعم الذي بدا رقيقًا وكلاسيكيًا بلونه الأسود.

كما اختارت مكياج قوي باللون الأحمر في الشفاه، وكذلك حلق كبير بنفس اللون الذي جاء متناسقًا تمامًا مع الأسود ومكملًا للإطلالة. اعتمدت على فستان وان شولدر برقبة، ومن القماش الستان الناعم الذي بدا رقيقًا وكلاسيكيًا بلونه الأسود.كما اختارت مكياج قوي باللون الأحمر في الشفاه، وكذلك حلق كبير بنفس اللون الذي جاء متناسقًا تمامًا مع الأسود ومكملًا للإطلالة.

بشرى

بشرى



اختارت الفنانة بشرى فستان باللون الأسود ذات بطانة باللون البيج، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة، وإكسسوارات فضية. اختارت الفنانة بشرى فستان باللون الأسود ذات بطانة باللون البيج، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة، وإكسسوارات فضية.

مريم الخشت

مريم الخشت



بنفس اللون تألقت الفنانة الشابة مريم الخشت، بفستان بقصة الأوف شولدر المزين بالكريستال الفضي، ونسقت معه حزام جلد على الوسط، وحلق فضي. بنفس اللون تألقت الفنانة الشابة مريم الخشت، بفستان بقصة الأوف شولدر المزين بالكريستال الفضي، ونسقت معه حزام جلد على الوسط، وحلق فضي.

أروى جودة

أروى جودة



اختارت إطلالة بفستان أسود من الجزء العلوي ناحية الصدر ومطرد بأضواء فضية، ونصفه الثاني باللون الأبيض من خامة التول الناعمة.

واعتمدت على عقد كبير فضي وحلق بنفس اللون، وحقيبة تجمع بين الأسود والكريستال الفضي. اختارت إطلالة بفستان أسود من الجزء العلوي ناحية الصدر ومطرد بأضواء فضية، ونصفه الثاني باللون الأبيض من خامة التول الناعمة.واعتمدت على عقد كبير فضي وحلق بنفس اللون، وحقيبة تجمع بين الأسود والكريستال الفضي.

علا رشدي

علا رشدي



ظهرت علا رشدي مع زوجها الفنان أحمد داود في إطلالة مختلفة ومميزة كعادتها، حيث اختارت جامبسوت باللون الأسود، بقصة ديل طويل كالفستان.

واعتمدت تسريحة شعر طبيبعة مرفوعة للوراء. ظهرت علا رشدي مع زوجها الفنان أحمد داود في إطلالة مختلفة ومميزة كعادتها، حيث اختارت جامبسوت باللون الأسود، بقصة ديل طويل كالفستان.واعتمدت تسريحة شعر طبيبعة مرفوعة للوراء.