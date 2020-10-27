رانيا يوسف تقتنص لقب «الجريئة» بمهرجان الجونة (صور)

أطلت الفنانة رانيا يوسف، خلال اليوم الخامس بمهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة بجمبسوت أسود شورت، وكعادتها أثارت الجدل بإطلالتها اللافتة للأنظار.وظهرت رانيا في أول يوم من أيام مهرجان الجونة، مرتدية فستانا ذهبيا يحمل قصة من عند القدم مع فتحة الصدر، مما أثار الجدل حول إطلالاتها الجريئة.وثاني أيام المهرجان لم تتخل عن استعراض أنوثتها بارتداء فستان قصير مكشوف من ناحية الصدر، مع قصة شعر بسيطة يحمل اللونين الأسود والأبيض.أما ثالث أيام المهرجان ارتدت فستانا يحمل العديد من الألوان يبلغ سعره 1.399 يورو بعد الخصم، فهو من تصميم مصمم الأزياء الألماني فيليب بلينو، ويتكون قماش الفستان من نسبة 53% فيسكوز وقطن بنسبة 45%.انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما على الرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.وتتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.