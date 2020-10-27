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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية ضد كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:14 م
الدكتور هشام جابر
الدكتور هشام جابر
هبة عويضة
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أعلن الدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بكليات ومعاهد الجامعة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد مع التأكيد بتوفير الجامعة لكميات كبيرة من المطهرات وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل، مشددًا على وكلاء الكليات ضرورة الإفادة بتقرير أسبوعي عن أعمال اللجان ومتابعة دخول الطلاب مع ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الثلاثاء.

وناقش المجلس تكليفات الوكلاء من خلال مناقشة عدد من الملفات مثل حصر وتوزيع اللمبات الليد وكيفية التخلص من المخلفات وبيان المطلوب من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والورق.

كما أكد «جابر» ضرورة استكمال البيانات الخاصة بالتقدم للتصنيف الأخضر للجامعات green metric، موضحا أهمية التقدم وإحراز مركز متقدم في التصنيف، حيث يعبر عن مدى تفهم الجامعة لموضوعات البيئة واستخدامات الطاقة المتجددة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة رانيا الشرقاوي حول مشاركة الجامعة في جائزة التميز المؤسسي الحكومي، حيث تشارك الجامعة في عدد كبير من فروع الجائزة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية وهي التوعية بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى التعليم، المهارات الأساسية لمعلمة الطفولة المبكرة، دورة تدريب المدربين TOT.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات البحثية.

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