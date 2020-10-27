لقاء الخميسى بإطلالة جذابة فى اليوم الخامس للجونة (صور)

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة جذابة، خلال فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا من اللون الأسود بقصة كب، مع كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا بقصة شعر قصيرة.ونسقت لقاء إكسسورات أنيقة مكونة من حلق وأسورة.وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما على الرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.ويتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.