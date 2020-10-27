10 سنوات و20 ألف جنيه غرامة لعصابة سرقة الماشية بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حنفي وأحمد عبدالعزيز، وسكرتارية أمجد سمير وثروت حكيم، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لـ7 متهمين قاموا بتشكيل عصابي لسرقة الماشية.كانت أجهزة الأمن بالمنيا، برئاسة اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقت إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتمكن الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة الماشية من الحظائر والمنازل بأسلوب تنقيب الحوائط، وتبين أن التشكيل يضم 7 أشخاص من مركزي مغاغة وبني مزار بالمنيا، ومركز الفشن ببني سويف، وألقي القبض عليهم.وأحال المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهمين إلى محكمة الجنايات.