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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وكيل وزارة التموين: صلاحية إنتاج حلويات المولد سنة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:08 م
المهندس عبد المنعم
المهندس عبد المنعم خليل
صلاح عامر
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أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك حملات رقابية على مصانع إنتاج حلوى المولد النبوي الشريف مع اقتراب الاحتفالات بذكرى مولده تستهدف محافظات القاهرة والفيوم والغربية للتأكد من الجودة والمواصفات القياسية وتاريخ الإنتاج والصلاحية.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية في تصريح خاص أن الصلاحية الإنتاجية للحلويات تتراوح بين ٩ شهور إلى سنة، وبالتالي يحدث تلاعب في تغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية من خلال وضع استيكرات جديدة وإعادة تدوير الحلويات العام الماضي بتغيير الاستيكرات وطرحها خلال العام الجاري، لافتًا إلى أنه من علامات الغش التجاري التي تظهر على الحلوى وهي الخواص متغيرة والرائحة الحلوي تظهر من خلال حاسة الشم ولونها فاتح نتيجة وجود زيوت عليها مقارنة بالسليمة، وهي ليست لها رائحة ومطابقة للمواصفة رقم ١٥٤٦ واللون غامق وهذا دليل على أن هذه الحلوى طازجة.

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