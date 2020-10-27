«صنايعية مصر».. خريجو أولى دفعات المبادرة: سنعيد أمجاد الصناعة المصرية



المبادرة تتضمن تدريب الشباب من سن ١٨ حتى ٤٠ سنة، مجانًا، على الحرف التراثية الآتية: الخزف، والنحاس «النقش والأركيت»، والتطعيم بالصدف، وأعمال قشرة الخشب، والحُلى التراثية، وذلك من خلال مناهج دراسية متخصصة.



وانطلقت المبادرة منذ أكتوبر ٢٠١٩، واستمرت لمدة ٤ أشهر، وبسبب فيروس «كورونا المستجد»، توقف تدريب الشباب، لكن استمر عن طريق الإنترنت، حتى تمكنت الدفعة الأولى من استكمال دراستها، والاحتفال بتخرجها، قبل أيام، فى احتفالية لوزارة الثقافة شهدت عرض نماذج لأعمالهم، وتسليمهم شهادات التخرج.

قدّمت «سمر» فى المبادرة، ثم تواصل معها المسئولون، وحددوا لها موعدًا لإجراء مقابلة شخصية، وذلك فى مركز الحرف التقليدية بمنطقة الفسطاط فى مصر القديمة، وبعد إجراء تلك المقابلة تم قبولها فى تخصص «تصنيع الحُلى»، ثم تم إبلاغها بالتفاصيل الخاصة بمواعيد الدراسة، التى تستغرق ٨ أشهر مقسمة على فصلين دراسيين.





بسمة الليثى: تعلمت الزخارف الإسلامية.. وشاركت فى «تراثنا»

رباب رزق: أتمنى تأسيس ورشة للحرف اليدوية وإطلاق «ماركة»

إسراء عبدالغنى: صممت «حُلى» ونقلت تجربتى لابنة شقيقتى

وئام محمد: «دخلت معرفش حاجة» وافتتحت مشروعًا بعد التخرج

وعقب تخرجها فى المبادرة، أسست «وئام» مشروعًا صغيرًا لتطبيق ما تعلمته خلال فترة دراستها، وذلك فى مجال تصميم الإكسسوارات النحاس، وعرضت منتجات المشروع على «فيسبوك»، وقوبلت بإعجاب شديد من المستخدمين، ووصلتها الكثير من الرسائل والتعليقات التى يستفسر أصحابها عن أسعار المنتجات المعروضة من خلال الصفحة».





هالة عبدالهادى: أتقنت عملية دمج النحاس فى الجلود

وقالت خريجة «صنايعية مصر»: «الدراسة فى الفصل الدراسى الأول كانت عبارة عن محاضرات نظرية فى تاريخ الفن والتراث والحرف اليدوية، تخللتها زيارات ميدانية لعدد من المتاحف، بينها المتحف القبطى والمتحف الإسلامى والمتحف المصرى، وذلك للاستفادة من المعروضات هناك فى تعلم الحرف اليدوية».وإلى جانب الجزء النظرى، تضمنت الدراسة فى الفصل الدراسى الأول جزءًا عمليًا، تلقاه الطلبة على أيدى حرفيين مهرة، وليس أساتذة جامعيين مثل المحاضرات النظرية، ثم تم تكليف الطلبة بتنفيذ مشروع التخرج.وأضافت «سمر»: «مع بداية الفصل الدراسى الثانى من الدراسة ظهرت أزمة فيروس كورونا، ولم تُستكمل الدراسة فى مقر هيئة التنمية الثقافية، لكنها تحوّلت إلى شبكة الإنترنت، من خلال المحاضرات (أونلاين)»، موضحة أن المحاضرات أصبحت عبارة عن «فيديوهات مسجلة بنتفرج عليها، ونطبقها على الشغل، ثم نصور النتيجة وننشرها على جروب المجموعة».وشددت على أن هذه التجربة أفادتها كثيرًا، خاصة فى تعلم «الصنعة» على أيدى حرفيين موهوبين، معتبرة ذلك أفضل كثيرًا من الدراسة النظرية التى تلقتها فى كلية الفنون الجميلة، معقبة: «فى الكلية لم أتعلم الأساسيات التى أحتاجها فى سوق العمل، لكن المبادرة علمتنى إياها من خلال الزيارات الميدانية».واختتمت خريجة كلية التربية الفنية: «أفكر حاليًا، بعد تخرجى من مبادرة (صنايعية مصر)، فى تدشين مشروعى الخاص فى صناعة الحُلى، التى كانت أساسًا لدراستى وطموحى الكبير».لم تكتفِ بسمة الليثى بتأسيس مشروعها الخاص «صندوق الدنيا»، الذى تعرض من خلاله أعمالها الحرفية واليدوية المصنوعة بالنحت البارز على الخشب، ضمن ما يعرف باسم فن «الديكوباج»، وتقدمت للاشتراك فى مبادرة «صنايعية مصر»، للدراسة وتعلم مزيد من الحرف اليدوية.وقالت «بسمة»: «بعد حضورى المقابلة الشخصية مع أساتذة جامعيين من كليات الفنون، ورئيس هيئة التنمية الثقافية، تم قبولى ضمن الدارسين فى المبادرة التى تشتمل على عدد من الحرف اليدوية، مثل الخزف والخيامية والنحاس والخشب القشرة».وأضافت: «بدأت دراسة الخزف منذ أكتوبر ٢٠١٩، بواقع ٣ أيام أسبوعيًا، واشتملت الدراسة فى الفصل الدراسى الأول على تعلم التصميم والرسم الهندسى، والتصميم النباتى الإسلامى، لأن الهدف كان تعلم الرسم من التراث وليس من خلال تصميمات عشوائية، من أجل هدف أكبر هو إحياء التراث».وأشارت إلى تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لإجراء زيارات ميدانية للمتاحف، من أجل تعلم رسم الزخارف النباتية والإسلامية الهندسية، والخط العربى، مبينة: «تعلمنا إزاى نصمم وحدنا ونعمل بلاطات على خشب، فى دمج فريد بين الخشب والخزف».وأضافت: «فى الترم الثانى درست التشكيل بالطين، وشكلت بلاطات ومعلقات مستوحاة من تراث العصر الفاطمى، لكن مع ظهور أزمة فيروس كورونا، توقفت الدراسة فترة، ثم عادت مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية، لاستكمال المناهج وتسليم مشاريع التخرج».وقالت «بسمة» إن الدراسة ضمن المبادرة أفادتها كثيرًا فى تعلم الرسومات الإسلامية، والخزف الذى يعتمد على الدقة أكثر مما يحدث فى الرسم العادى «فرى هاند»، متابعة: «إيدى ظبطت جدًا فى الرسم، وتمكنت من صناعة منتجات من الخزف ووضع التصميم ورسمه وتلوينه لوحدى، وأصبحت على دراية كاملة بالتاريخ الإسلامى.. لما بشوف تصميم بعرف اسم العصر بتاعه».واختتمت: «بعد انتهاء المبادرة أصبح بإمكانى الدمج بين الخشب والخزف، فى مشروعى (صندوق الدنيا)، الذى شاركت بمنتجاته فى معرض (تراثنا) للحرف التراثية واليدوية، قبل اختتام فعالياته يوم ١٧ أكتوبر الجارى».احترفت رباب رزق العمل اليدوى فى الجلد الطبيعى بسبب حبها هذا المجال، وأثناء زيارتها مركز الحرف التقليدية فى الفسطاط علمت بمبادرة «صنايعية مصر»، فاستفسرت عن تفاصيل الدراسة بها، والحرف التى ستدرسها خلال فعالياتها، ثم قررت التقدم فيها لدراسة النحاس أو الخشب.وقالت «رباب» إن هدفها كان تعلم طريقة إدخال النحاس أو الخشب مع خامة الجلد الطبيعى، لذلك تقدمت لدراسة حرفة «قشرة الخشب»، لأنها تشعر بأن هذه المادة بمثابة «كائن حى»، وبالفعل تعلمت ما أرادت، إلى جانب الرسومات الهندسية والزخارف النباتية، والتدريب عليها يدويًا، لتمكنها المبادرة بذلك من معرفة وتعلم التراث العربى والإسلامى.وأضافت: «الدراسة سارت بشكل طبيعى فى الفصل الدراسى الأول، حتى جاءت أزمة فيروس كورونا، فتحوّلنا إلى استكمالها من خلال شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الذهاب إلى مركز الحرف التقليدية للحصول على الخامات والعينات، والتطبيق العملى عليها فى المنزل، ثم عرض المنتج النهائى على المشرفين، حتى لا ننسى ما درسناه، وبالفعل أتممنا دراستنا وانتهى الفصل الدراسى الثانى فى شهرين وصممنا مشروع تخرجنا».وكشفت عن أن المبادرة أفادتها فى تعلم الرسم وفقًا لقواعد علمية منهجية، وليس بطريقة عشوائية، حتى وصل الأمر إلى تمكنها من رسم أشكال هندسية ونباتية بناءً على قواعد علمية دقيقة، إلى جانب التعامل مع «قشرة الخشب» والصدف كمواد جديدة، وتعلم كيفية استخدام الإزميل والمنشار، والتعامل مع المنتج، و«تقفيله» النهائى ليصبح قابلًا للتسويق.وكانت لـ«رباب» صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لعرض منتجاتها من الجلد الطبيعى، وشاركت أكثر من مرة فى معارض وزارتى «الشباب والرياضة» و«الثقافة»، لكن بعد المبادرة أصبح لديها هدف أكبر.وأوضحت أن هدفها أصبح يتمثل فى تأسيس ورشة لتعليم الحرف، وتصنيع منتجات الجلد الطبيعى وقشرة الخشب والصدف، وتدشين «ماركة» للمنتجات اليدوية الخاصة بها، وتسويقها فى دول العالم كافة، بهدف تأصيل الهوية والتراث المصرى العربى، بدلًا من الاستيراد من الخارج، مختتمة: «الآن من خلال هذه المبادرة وغيرها نستطيع استعادة أمجاد الصناعة المصرية، بمنتجات متميزة نفخر بها أمام العالم».قصة نجاح أخرى لخريجى مبادرة «صنايعية مصر»، بطلتها إسراء محمد عبدالغنى، طالبة دكتوراه فى كلية التربية الفنية تخصص المناهج وطرق التدريس، وتخرجت فى الكلية عام ٢٠٠٨ وتعشق الفنون منذ الصغر، ولها اهتمام كبير بمجال تفصيل الملابس والتطريز والحُلى. وقالت «إسراء»: «كان عندى إصرار إنى لما أكبر مش هدرس فى أى مجال غير الفنون، وبالفعل التحقت بكلية التربية الفنية، وبحكم دراستى فى الكلية تعلمت التصميم والرسم والتصوير والخزف والنحت وأشغال الطباعة على القماش وأشغال الجلد الطبيعى والمعادن والحفر على الخشب، وأمارس غالبية هذه المجالات بشكل عملى، إلى جانب أخذ دورات تدريبية فيها، لصقل الموهبة وإثراء معلوماتى».وأضافت أنها علمت بمبادرة «صنايعية مصر» من خلال شبكة الإنترنت، فتقدمت بطلب التحاق، واختارت مجال الحُلى، لأنه الأقرب لمجال دراستها، مشيرة إلى أن الدراسة فى المبادرة كانت لمدة يومين فى الأسبوع.أما اليوم الثالث فكان إما محاضرة نظرية عن أسس التصميم والزخارف فى الفن الإسلامى، أو زيارة ميدانية لأحد المتاحف التى تعرض جزءًا من تراثنا الزاخر، بداية من الفن المصرى القديم، مرورًا بالفنين القبطى والإسلامى، وذلك كنوع من التطبيق الفعلى لما درسناه فى المحاضرات النظرية، وفقًا لـ«إسراء».وأوضحت: «المدربون علّمونا نشر وتفريغ النحاس، وكنا نستخدم نماذج لعناصر زخرفية من الفن الإسلامى، وتعلمنا تفريغ الكلمات المكتوبة من قطعة النحاس، ومع انتشار جائحة فيروس كورونا توقفنا فترة، ثم استكملنا المحاضرات النظرية (أونلاين)، إلى أن عدنا للتدريب العملى بداية من منتصف يوليو الماضى».وواصلت: «فى الترم الثانى تعلمنا حاجات جديدة ومختلفة طورت مهاراتنا أكثر، مثل تركيب أحجار كريمة فى قطعة الحُلى، وحفر بيت للفص، وتجهيزات سلك النحاس ولحامه على قطعة الحُلى حول الحجر الكريم».وتابعت «إسراء»: «رغم أن الفن مجال دراستى فقد أضافت المبادرة لى معلومات كثيرة جدًا، على المستويين النظرى والعملى، واستطعت أن أصمم قطعًا جديدة فى أول أسبوع، واستمتعت جدًا بما درسته».واختتمت: «بعد انتهاء المبادرة علّمت بنت أختى وعمرها ٩ سنوات كيف تشكل الحُلى، لأنها تحب هذا النوع من الإكسسوارات، وكانت متحمسة جدًا للتعلم والتطبيق العملى».تعمل وئام محمد فى مجال إدارة الموارد البشرية، ولم يؤثر ذلك فى حبها لمجال الحرف اليدوية والرسم بالزيت، لكنها لم تأخذ أى خطوات جادة فى هذا المجال، إلى أن سمعت عن مبادرة «صنايعية مصر»، التى وجدت فيها فرصة لتعلم ما تحبه، فتقدمت لها، خاصة أنها بالمجان بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.وقالت «وئام»: «تقدمت للدراسة ضمن المبادرة، وخضت المقابلة الشخصية، التى تملكنى فيها خوف شديد من إمكانية رفضى، خاصة أنه لم يكن لدىّ أى فكرة عن الحرف اليدوية، ولم أتعلم عنها أى شىء، فقط كنت أحب المجال وأرغب فى تعلمه، لكن الحمد لله تلقيت مكالمة تفيد بقبولى فى المبادرة، وكانت مفاجأة سارة بالنسبة لى».وأضافت: «خلال فترة الدراسة تعلمت حرفة النحاس بتقنية (الأركت) والرسم الهندسى والزخرفة النباتية، وفى نهاية الترم قدمت مشروع تخرج، لمعرفة مدى الاستفادة التى تحصلت عليها، وكان عبارة عن تصميم أباجورة من النحاس، وفى الترم الثانى تعلمت اللحام وصممت حامل أطباق نحاسيًا».وأشارت إلى أن القائمين على المبادرة أخبروها بأنها ستستكمل الدراسة مع الدفعات الجديدة التى سيتم إعلانها لاحقًا، بعدما تسببت أزمة فيروس «كورونا» فى تعطيل بعض الخطط.على الرغم من تخرجها فى كلية التجارة وعملها فى مجال «المحاسبة» فترة، فقد ظل مجال الحرف اليدوية يستهوى هالة عبدالهادى، ما جعلها تقرر العمل فيه، قبل نحو عامين تقريبًا، لتتجه إلى العمل فى مجال الجلود على وجه التحديد.ورغبة منها فى إتقان هذه الحرفة، تقدمت «هالة» إلى مبادرة «صنايعية مصر»، بهدف تعلم طريقة «تطويع» النحاس مع الجلود، بحيث تصنع فى النهاية منتجًا يدمج بين هاتين المادتين، فضلًا عن إتقان صناعة النحاس كحرفة مستقلة لوحدها، تضاف إلى حرفة تصنيع الجلود التى تعمل بها بالفعل.وقالت «هالة» إنها تعلمت ما أرادت بالفعل، وتخصصت فى تقنية «الأركت» على وجه التحديد، مضيفة: «هناك العديد من التقنيات الأخرى التى تمنيت الإلمام بها، لكن أزمة كورونا عطلت كل شىء، ومع ذلك وعدنا القائمون على المبادرة باستكمال الدراسة، وعدم التوقف عند تخريج الدفعة الأولى فقط».وتابعت: «تعلمت أيضًا نشر النحاس بالمنشار، لأول مرة، وتضمنت الدراسة تعلم التصميمات المختلفة، وساعدتنا فى العمل بأيدينا إلى جانب الجزء النظرى»، مشيرة إلى أن هيئة التنمية الثقافية عرضت المنتجات التى أبدعها خريجو مبادرة «صنايعية مصر» فى النسخة الأخيرة من معرض «تراثنا» للحرف التراثية.