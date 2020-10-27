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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على إيرادات أفلام الخريف في الـ«بوكس أوفيس»

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:03 م
ليان نيسون
ليان نيسون
محمد مجدي
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تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الخريف، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.

ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم:

حل فيلم النجم ليان نيسون الجديد "Honest Thief"، في المركز الأول بعد حصد إيرادات وصلت لـ2.5 مليون دولار هذا الأسبوع، بإجمالي 7.8 مليون دولار منذ طرحه مطلع أكتوبر الجاري.

فيلم "Honest Thief" من بطولة ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذى شارك فى تأليفه مع ستيف ألريش.

وحل الفيلم الكوميدي The War With Grandpa بالمركز الثاني، بعد وصوله لـ1.9 مليون دولار، بإجمالي 9.8 مليون دولار، بعد ثلاثة أسابيع من طرحه في العالم.

الفيلم يشارك فى بطولته: ماريسا تومى وكريستوفر والكن ولورا مارانو ويوجين ليفي وخوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر، ومن تأليف ليزا أداريو وTom J. Astle، ومن إخراج تيم هيل.

وجاء في المركز الثالث فيلم The Empty Man، بعد تحقيقه 1.3 مليون دولار في أول أسبوع لعرضه، وهو من إخراج ديفيد بريور، وبطولة جيمس بادج ديل، مارين إيرلندا، ستيفن روت، رون كندا، روبرت أرامايو، جويل كورتني، وساشا فرولوفا.

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