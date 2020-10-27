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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مارست الدعارة دون تمييز.. حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 4 أيام

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:01 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قررت نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد شفيق بركات، حبس " س.م"، الزوجة التي اتهمها زوجها بالزنا والظهور في 73 فيديو إباحيًا، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد وفق الموعد المحدد، حيث وجهت لها تهمة ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز.

وانهارت الزوجة في البكاء أثناء التحقيقات، واعترفت المتهمة بممارسة الزنا بعد مواجهتها بالأدلة من قبل النيابة، حيث أكدت أنها فعلت ذلك من أجل الحصول على الأموال لكي تستطيع العيش في مستوى مادي جيد هي وأولادها.

كما اعترفت "س. م"، أنها قد قامت بإجهاض نفسها عدة مرات بعد حملها في الحرام من قبل أحد الأشخاص الذي كانت تمارس معه الجنس في الحرام.

وتعود أحداث القصة إلى شهر سبتمبر الماضي، حينما حرر "م. ع" جزار، محضرًا يحمل الرقم 3826 لسنة 2020، إدارى قسم أول شرطة كفر الشيخ، اتهم زوجته "س. م" بالزنا والظهور في 73 فيديو إباحيًا، وقدم أيضا للنيابة العشرات من المكالمات الجنسية لزوجته.

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