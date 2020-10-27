ماجدة حسانين عن «صلوات عباد الشمس»: «كتبته بروح القروية التى أفخر بها»

يصدر قريبًا عن دار دريم بن ديوان "صلوات عباد الشمس" للشاعرة ماجدة حسانين.وعن الديوان قالت ماجدة حسانين: "كتبته بروح القروية التي ارتوت من تراثها وبيئتها حتى نضجت، وكان ذلك دافعًا مهمًا للاتجاه في الكتابة ولتوظيف هذا التراث وتلك الرؤية في الشعر".وأضافت "حسانين" في تصريح خاص لـ"الدستور": "كتبت الديوان في 3 سنوات كاملة، والحقيقة أنا لم أكن أهتم بفكرة طباعته، ولكن ربما بسبب نشأتنا في جنوب مصر فلنا القدرة على شرب الحكايات والقصص وحفظ مئات الوجوه وآلاف المواقف التي تصلح كمادة حقيقية للتعبير عنها شعرًا وقصصًا وروايات".وأكدت حسانين: "لمدة 25 عامًا ظللت أنهل من هذه البيئة، ودعم ذلك قراءات عدة للعديد من الكتاب والحكايات التي يعرفها أبناء جلدتنا، وربما يندهشون لها في المجتمعات الأخرى، ولكنها في الأخير دليل للهوية، وأنا حين كتبت فأنا أخذت من بيئتي ووظفت، ولم ولن أتخل عنها فأنا موشومة بهذه القروية التي أحبها وأفخر بها، وفي الأخير أنا بنت الأرض الطيبة وسأظل".يذكر أن "صلوات عباد الشمس" هو الديوان الأول للشاعرة ماجدة حسانين.