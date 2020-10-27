اتحاد كرة السرعة يؤجل بطولة الجمهورية بعد وفاة لاعب الرواد

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة التأهيل الأولى للناشئين للموسم 2020-2021، بعد وفاة اللاعب عمر عبد العظيم المنشاوي، لاعب نادي الرواد، وبطل الجمهورية تحت ١٣ سنة، والذي وافته المنية أثناء وجوده بتدريبات الفريق.وقال الاتحاد في بيان صادر له اليوم: "لا شيء أصعب من فقدان عزيز علينا ولا توجد كلمات تعبر عما في داخلنا، ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره فالموت علينا حق لا مفر منه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك".وأعلن رئيس الاتحاد، المستشار عمرو حسين، أن لجنة المسابقات سوف تقوم بتحديد موعد آخر للبطولة وسيتم الإعلان عنه في حينه، مؤكدًا أن تأجيل البطولة جاء بإجماع آراء أعضاء مجلس الإدارة لأن فاجعة وفاة اللاعب جاءت موجعة للجميع.