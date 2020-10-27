إيمان العاصي «كوافيرة» في «واقع افتراضي»

بدأت الفنانة إيمان العاصي، تصوير دورها بمسلسل "واقع افتراضي"، وذلك في عدد من أماكن التصوير الخارجية بالشيخ زايد، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الطويلة.وقالت مصادر مطلعة، لـ"الدستور"، إن إيمان تجسد شخصية "هند"، وهي صاحبة عدد من الكوافيرات التي تحاول من خلالها الوصول للغناء، وكذلك أن تكبر في هذا المجال وسط العديد من الصراعات المحيطة بها.مسلسل "واقع افتراضي" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبوعوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشاد.