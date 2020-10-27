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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9 وفيات و287 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:40 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الثلاثاء، تسجيل 287 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 56 ألفا و706 حالات، والوفيات إلى 1931.

وقال فورار- في مؤتمره الصحفي اليوم- إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39 ألفا و444 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 37 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

يذكر أن السلطات الجزائرية خففت حظر التجوال المفروض بسبب كورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى حتى نهاية أكتوبر الجاري.

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