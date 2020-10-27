السعودية تدين الهجوم الإرهابى فى باكستان

أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان أصدرته الوزارة تأكيد المملكة لرفضها لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.