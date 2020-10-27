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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

«معاك خطوة بخطوة».. مجلس الوزراء يستجيب على الفور لاستغاثة «إبراهيم»

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:42 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
مرام سعيد
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أرسل المواطن إبراهيم محمد إسماعيل، استغاثة إلى قسم «أبواب الخير» بجريدة الدستور، قال فيها إن ابنه محمد في الصف الثالث الإعدادي بمدرسة مودرن سكول الحلمية، وهو من المتفوقين وحاصل على درجة نجاح 98%،؜ ويعيشون في محافظة القاهرة، وفوجئ بأن التنسيق يحوله إلى مدرسة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة قنا.

وأضاف في استغاثته أنهم عندما ذهبوا إلى وزارة التربية والتعليم لعمل تظلم أخبروهم أن الوزير رافض تقديم أي تظلمات، مشيرًا إلى أنه أرسل استغاثته لرئاسة مجلس الوزراء للموافقة على تحويل ابنه إلى مدرسة متفوقين بمحافظة قريبة (القاهرة أو الإسكندرية أو البحيرة وغيرها من المحافظات القريبة).

وتواصلت جريدة الدستور مع مجلس الوزراء، حيث استقبل الشكوى لإرسالها إلى المسئولين لفحصها.

تأتي الاستغاثة ضمن المبادرة التي أطلقتها «الدستور» باسم «معاك خطوة بخطوة» وهي خاصة باستقبال الشكاوى والاستغاثات وإرسالها إلى المسئولين، ويمكن إرسال الشكاوى على واتس آب 01004333637.

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