الانتهاء من تسجيل «دويتو» لـ هاني شاكر وأحمد سعد (صور)

انتهى أمير الغناء العربي، هاني شاكر، من تسجيل "دويتو" غنائي مع النجم أحمد سعد، وذلك داخل أحد الاستديوهات بالدقي.وصرح تامر عبدالمنعم، مدير أعمال هاني شاكر، وأحمد سعد، في تصريحات صحفية، بأن "الدويتو" الذي يجمع بين النجمين يعد أول تعاون بينهما، وتم العمل عليه منذ فترة وقبيل توقيع سعد له كي يتولى إدارة أعماله والإشراف على تنظيم حفلات بمصر وحول العالم.ورفض تامر الإفصاح عن تفاصيل العمل الغنائي الأول بين شاكر وسعد قبل عرض برومو الأغنية، الذي من المقرر عرضه خلال أيام، وأكد أنها تعد من أفضل الأعمال في عالم الغناء لعام ٢٠٢٠، من حيث الموسيقى والتوزيع، والأهم هو اللون الغنائي الذي يقدمه كلا النجمين، والذي يعد مفاجأة كبيرة لجمهورهما بمصر والعالم العربي.وكان أحمد سعد قد نشر، منذ قليل، عبر حسابه على "فيسبوك" و"إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان الكبير هاني شاكر، قائلا: "انتظروني مع أمير الغناء العربى هاني شاكر فى أقوى الأعمال الفنية.. قريبا"، والتي قوبلت بحفاوة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.