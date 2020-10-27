جومانا مراد تفاضل بين أعمال درامية وسينمائية عقب نجاح «خيانة عهد»

أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل "خيانة عهد"، الذي شاركت في بطولته مع النجمة يسرا، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن مشاركتها في رمضان المقبل 2021.وقالت جومانا، في تصريحات لـ"الدستور": "هناك عروض كثيرة ولكن لم أقرر بعد أن يكون العمل المقبل في الدراما أو السينما، ولكن هناك عروضا سينمائية وتليفزيونية".وتابعت: "لا أستطيع أن أفصح عن تلك الأعمال لأنني لم أتعاقد رسميا عليها".يذكر أن الفنانة جومانا مراد قدمت مؤخرا مسلسل "مدرسة الحب 3" الذي قدمت فيه ثماني حلقات مع كبار الممثلين المصريين والعرب، من بينهم أمير كرارة، وهو العمل الذي عرض خارج السباق الرمضاني.