حميد الشاعرى يطرح أغنيته الجديدة «هلهلى» (فيديو)
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:15 م
محمد مجديطباعة
طرح الفنان حميد الشاعري، أحدث أعماله الغنائية والتي حملت عنوان "هلهلي"، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة للأغنية على موقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع ومكساج: توما، ماستر: حميد الشاعري، تم التسجيل باستديو: الرسالة، مهندس الصوت: أحمد جودة، جيتار: مصطفى نصر، طبلة: أحمد عيادي، إنتاج: Camp Art And Music Production.
جدير بالذكر أن الشاعري، يعود من خلال الألبوم للساحة الغنائية بعد غياب 14 عامًا منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذي تم إصداره عام 2006.
الأغنية من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع ومكساج: توما، ماستر: حميد الشاعري، تم التسجيل باستديو: الرسالة، مهندس الصوت: أحمد جودة، جيتار: مصطفى نصر، طبلة: أحمد عيادي، إنتاج: Camp Art And Music Production.
جدير بالذكر أن الشاعري، يعود من خلال الألبوم للساحة الغنائية بعد غياب 14 عامًا منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذي تم إصداره عام 2006.