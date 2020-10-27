حميد الشاعرى يطرح أغنيته الجديدة «هلهلى» (فيديو)

طرح الفنان حميد الشاعري، أحدث أعماله الغنائية والتي حملت عنوان "هلهلي"، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة للأغنية على موقع يوتيوب.الأغنية من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع ومكساج: توما، ماستر: حميد الشاعري، تم التسجيل باستديو: الرسالة، مهندس الصوت: أحمد جودة، جيتار: مصطفى نصر، طبلة: أحمد عيادي، إنتاج: Camp Art And Music Production.جدير بالذكر أن الشاعري، يعود من خلال الألبوم للساحة الغنائية بعد غياب 14 عامًا منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذي تم إصداره عام 2006.